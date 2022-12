Picco ricoveri bambini al Maggiore di Bologna per influenza

L'ospedale Maggiore di Bologna è costretto a riorganizzare i suoi spazi, per rispondere rapidamente al picco di ricoveri pediatrici. In meno di 24 ore sono stati aumentati di 20 i posti letto disponibili per i bambini.

Dopo due settimane di progressivo incremento di infezioni respiratorie e influenza tra i più piccoli, questa mattina la Pediatria dell'ospedale ha registrato il record di ricoveri nella fascia 0-5 anni: 34 bambini ricoverati, l'80% colpito da bronchioliti e il 20% da influenza e polmoniti, infezioni che coinvolgono soprattutto i lattanti sotto l'anno di vita.

Come spiega l'azienda Usl di Bologna, per far fronte a questi numeri, sono state trasformate in stanze di degenza per i piccoli pazienti la sala giochi, la medicazione, il lactarium e uno studio medico, passando così da 14 a 34 letti.

"La riorganizzazione, consentita anche grazie alla stretta collaborazione con la Terapia intensiva neonatale - si sottolinea - non ha impedito in alcun modo la prosecuzione delle normali attività ambulatoriali, nonché la costante attività di accoglienza del Pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale Maggiore". (ANSA).