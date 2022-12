Natale in Regione con presepi artigianali Vittorio Pranzini

(ANSA) - BOLOGNA, 13 DIC - Il presepe della tradizione popolare bolognese è protagonista del Natale in Regione, in una mostra visitabile dal pubblico nella sede dell'Assemblea legislativa fino al 10 gennaio, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle 9 alle 18 con ingresso gratuito. Le numerose statuine in terracotta appartengono alle collezioni di Vittorio Pranzini: l'esposizione si propone di far conoscere la produzione delle statuine del presepio più artigianali, che finora non sono state oggetto di studi specifici anche perché la documentazione esistente è molto scarsa e generica.

"Il presepe bolognese - spiega Pranzini - si caratterizza rispetto a quelli tipici di altre importanti città, come Napoli e Genova, perché le statuine sono fatte di terracotta: una base argillosa, la terra-creta, viene mescolata con acqua e modellata direttamente dall'artigiano per poi farne degli stampi. Nelle numerose statuine esposte in questa mostra è possibile riconoscere tutti i personaggi tradizionali del presepe bolognese, in misure diverse e spesso ripetitive, che venivano collocate sopra a un tavolino, in un angolo della casa oppure appoggiate al muro o su pezzi di legno ricoperti di muschio. La Natività veniva collocata al centro della scena, o dentro una piccola capanna, a imitazione di una stalla, oppure all'interno di una grotta costruita con la carta roccia per contenere i personaggi principali: Gesù Bambino adagiato nella mangiatoia, la Madonna e San Giuseppe, l'asino e il bue".

Appartengono alla tradizione bolognese alcune figure specifiche: l'angelo che fa l'annuncio della nascita ai pastori, quella della "meraviglia" (maravaija), una donna con le braccia alzate in segno di stupore e la bocca aperta, il "dormiglione" (durmian), di solito rappresentato con vicino un fiasco di vino che, secondo alcune interpretazioni, simboleggia l'uomo non credente che si disinteressa di tutto quanto gli succede intorno. Un'altra statuina è conosciuta come "l'adorazione" (adurazion), un uomo che si prostra davanti a Gesù Bambino in segno di rispetto. (ANSA).