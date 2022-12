La cantautrice Simona Molinari al Teatro Duse di Bologna

"Petali in tour - Teatri e dintorni", la tournée con cui Simona Molinari torna sui palchi italiani per presentare il suo nuovo album, "Petali", sarà al Teatro Duse di Bologna il 14 dicembre alle 21. Uscito il primo aprile scorso per BMG, "Petali" è valso alla cantautrice napoletana la Targa Tenco 2022, nella categoria Interpreti di canzoni. Un riconoscimento importante per il progetto che ha riportato l'artista sulla scena discografica, dopo molti anni di assenza, con la sua eccezionale vocalità e raffinatezza nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un'evoluzione personale e una rivoluzione artistica.

"Il mio ultimo disco ha avuto una semina lenta e profonda. È nato come un fiore a primavera e i suoi petali sono stati raccolti e accolti da molti di voi. Ora è estate e questo disco dà i suoi frutti" ha scritto l'artista sui social, in occasione della vittoria della Targa. "Grazie - ha aggiunto - a chi ha creduto nella parola, nel suono, nella bellezza, nella delicatezza, a chi non ha avuto paura di tenere il passo controvento, accanto a me". Al centro di "Petali" c'è la vita con il suo mistero e una donna piena dell'istinto e della volontà necessari per viverla fino in fondo. I nove brani che compongono l'album sono attraversati da un'idea di rinascita e da inedite sonorità pop, eleganti e sofisticate, valorizzate dalla produzione di Fabio Ilacqua e che segnano una svolta nel percorso artistico di Simona Molinari. In questi otto anni di assenza dalla scena discografica Simona Molinari si è dedicata ai tour, ha esplorato nuovi mondi artistici più efficaci per esprimersi, è diventata madre, ha recitato nel film 'C'è tempo' di Walter Veltroni ma, soprattutto, ha cercato e trovato se stessa. Il concerto del 14 dicembre recupera quello inizialmente programmato per l'11 maggio scorso e i biglietti precedentemente acquistati sono validi per questa nuova data. (ANSA).