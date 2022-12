Imprese: Faac riconosciuto Marchio Storico Interesse Nazionale

Il marchio Faac, azienda di Zola Predosa attiva nella produzione di cancelli automatici e in portafoglio all'Arcidiocesi di Bologna cui è stato lasciata in eredità dal proprietario Michelangelo Manini, è stato riconosciuto come 'Marchio Storico di Interesse Nazionale' dal ministero dello Sviluppo Economico. Un riconoscimento, istituito dallo stesso ministero con l'obiettivo di valorizzare marchi di eccellenza con una continuità operativa di oltre 50 anni e storicamente collegati al territorio nazionale. Con l'iscrizione nel registro speciale la società emiliana potrà inoltre aderire anche all'Associazione 'Marchi Storici d'Italia'.

"Il nostro marchio è diventato sinonimo in Italia, e anche all'estero, di automazioni per accessi grazie all'impegno costante che da quasi 60 anni viene messo nel migliorare giorno dopo giorno i nostri prodotti - osserva in una nota il presidente del gruppo bolognese, Andrea Moschetti -; vedere Faac iscritto nel registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale ci riempie di orgoglio perché è innanzitutto un prestigioso riconoscimento alla capacità imprenditoriale prima di Giuseppe Manini e poi di suo figlio Michelangelo, che ha contribuito in maniera rilevante a portare l'azienda alle dimensioni attuali".

La Faac, Fabbrica Automatismi Apertura Cancelli è nata nel 1965 per iniziativa di Giuseppe Manini, all'epoca imprenditore edile, che di fatto inventò i cancelli automatici. A 57 anni dalla nascita, Faac può contare su oltre 75 brevetti, 3.800 collaboratori, 34 aziende commerciali e 80 distributori in tutto il mondo. (ANSA).