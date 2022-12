'Come un fiore sul quaderno', romanzo di Isa Grassano

(ANSA) - BOLOGNA, 13 DIC - ISA GRASSANO, COME UN FIORE SUL QUADERNO (Giraldi Editore, pp. 220, 15,90 euro). È un romanzo di formazione, tratto liberamente dall'esperienza dell'autrice, che affronta i legami familiari e la sorellanza: il nuovo libro di Isa Grassano, giornalista, blogger e scrittrice, è da qualche giorno in libreria. 'Come un fiore sul quaderno' sarà presentato giovedì 15 dicembre, alle 18, all'oratorio San Filippo Neri di Bologna.

Il libro racconta, attraverso flashback e lettere scritte a mano, la quotidianità di una piccola famiglia del Sud - facendo un tuffo negli anni Ottanta - in una regione che è un "non tempo", la Basilicata, arcaica, solitaria, generosa, e restituisce la geografia intima di un'infanzia in cui anche i luoghi - le strade deserte, le case, il campo sportivo, la scuola - le sensazioni e i sapori, diventano cari a chi legge già dalle prime pagine. E in una giostra della memoria va poi a comporre un nuovo presente sulla riviera romagnola.

Un 'romanzo familiare' del passato eppure molto contemporaneo, di legami tra padre e figlia, di sorelle (Speranza e una mitologica e misteriosa Rosa), di sfida per diventare grandi, di ristrettezze economiche, di sogni.

Forte anche l'importanza data alla gastronomia - Speranza, la protagonista, è titolare di un ristorante sul mare - con i piatti legati alla memoria, chiamati 'piatti nostalgia', legati a ricette ereditate dalle nonne, dalle zie, dalle comari e capaci di far rivivere, nei sapori e nei profumi, le persone che in qualche modo li hanno preparati un tempo per noi, anche se non ci sono più.