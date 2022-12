A Novi di Modena accertamenti dei Cc, ma nessun arresto

(ANSA) - MODENA, 13 DIC - Non risultano, contrariamente a quanto precedentemente appreso, arresti avvenuti in flagranza o a seguito dell'intervento dei carabinieri a Novi di Modena, ieri mattina, quando, dopo una chiamata al 112, i militari sono andati in una abitazione a seguito di una richiesta di intervento al 112. Secondo quanto riferiscono fonti vicine agli inquirenti, non sono state rilevate ipotesi di reato in flagranza, pur essendo stati avviati subito accertamenti sulla regolarità della presenza in Italia di alcune persone straniere presenti all'interno dell'immobile, persone che dopo gli accertamenti del caso risultano ora a piede libero.

Sono in corso accertamenti, infine, in merito alla presenza delle persone presenti all'interno e al motivo della chiamata al 112 di ieri mattina, e sulle condotte per verificare eventuali reati commessi. (ANSA).