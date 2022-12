A Bologna imbrattata sede Cgil con scritte 'No Vax'

Vandali hanno imbrattato l'ingresso della sede Cgil, Camera del lavoro metropolitana di Bologna, in via Marconi. 'Traditori del popolo' e 'La verità non è un reato' sono le frasi tracciate con vernice rossa, affiancate da una 'W' dentro a un cerchio, sempre di colore rosso, simbolo spesso utilizzato negli ambienti 'No Vax'.

L'episodio è stato reso noto dallo stesso sindacato con un post su Facebook, in cui gli autori del gesto vengono definiti 'vigliacchi' e le frasi 'scritte deliranti'. Il sindacato sottolinea che la strada è oggetto di riprese video h24: "Procederemo a sporgere denuncia e chi si è macchiato di questo reato sarà rapidamente individuato." (ANSA).