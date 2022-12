Viola il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 11 DIC - Un uomo di 39 anni di Copparo (Ferrara) è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere dopo una serie di atti persecutori nei confronti della ex.

Dopo che la loro relazione era finita, nei confronti dell'uomo era stato emesso un divieto di avvicinamento che però non aveva rispettato. Era stata la stessa ex compagna, nelle scorse settimane, a denunciare ai carabinieri che la sua presenza, di notte, intorno a casa. I carabinieri lo hanno così denunciato. Ieri è stato arrestato dopo che il tribunale di Ferrara, vista la situazione, ha deciso di applicare la custodia cautelare in carcere. (ANSA).