Morto nel Bolognese uno dei 'bambini' del soldato Adler

(ANSA) - BOLOGNA, 10 DIC - E' morto a Castel San Pietro, nel Bolognese, Bruno Naldi, 85 anni, uno dei tre bambini immortalato in una fotografia dal soldato americano Martin Adler, che grazie a un appello sul web era riuscito a rintracciarli, a contattarli e riabbracciarli. Ne dà notizia il Resto del Carlino.

La storia, che aveva fatto il giro dei media internazionali, era stata scoperta dal giornalista reggiano Matteo Incerti, morto recentemente mentre si trovava in Canada per presentare un suo libro. A gennaio era morta anche Giuliana, sorella di Bruno, che con lui era protagonista della foto.

L'anno scorso Martin Adler aveva incontrato quei tre bambini che aveva fotografato dopo averli visti nascosti in una cesta a Monterenzio, sull'Appennino bolognese, dove all'epoca abitavano.

(ANSA).