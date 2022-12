Cade da un 'muletto', morto operaio nel Cesenate

(ANSA) - BOLOGNA, 10 DIC - Incidente sul lavoro mortale, la scorsa notte a Gatteo, nel Cesenate. Poco dopo le 2 un operaio di origine senegalese ha perso la vita cadendo, a quanto si è appreso, dalle forche di un carrello elevatore, un muletto, in una azienda che si occupa imballaggi industriali in legno e scatole in cartone. La dinamica dei fatti è al vaglio ma, dalle prime informazioni, nella caduta l'uomo avrebbe battuta la testa e proprio questo trauma cranico gli sarebbe stato fatale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna per tutti gli accertamenti del caso.

Secondo quanto riferito in un nota dal sindacato Si Cobas - che ha proclamato l'apertura dello stato di agitazione e uno sciopero immediato - la vittima si chiamava Ndiaye Massamba e lavorava nel magazzino della "azienda Orlandi da circa 4 anni.

in questo periodo - sottolinea il sindacato - si stava preparando per andare in ferie al suo Paese dove lascia moglie e 3 figli piccoli".

In base a quanti riportato dal Si Cobas, ancora, l'operaio "era salito sulle forche di un carrello elevatore, a circa 5/6 metri di altezza, per sistemare una serranda mobile che si era bloccata. Aveva freddo - si legge nel comunicato - e per questo voleva chiudere quelle serrande bloccate. Arrivato fin sopra è scivolato e il violento impatto con il cemento del capannone gli è stato fatale". Massamba, conclude il Si Cobas, "era un lavoratore modello, generoso e, sempre pronto ad aiutare il prossimo, così lo ricordano tutti i colleghi di lavoro". (ANSA).