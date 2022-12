Scontri agenti e studenti a Bologna, Cua denuncia lesioni

(ANSA) - BOLOGNA, 08 DIC - "Ad ora si contano più di 15 persone in ospedale, ognuna con vari giorni di prognosi e che dovranno rimanere a letto". A farlo sapere è il Cua-Collettivo Universitario Autonomo all'indomani degli scontri con le forze dell'ordine durante il corteo "It's time to fight" indetto ieri dallo stesso collettivo. Secondo quanto riporta il Cua, "in più dei casi si tratta di traumi alla schiena, al collo e alle articolazioni" oltre a "un sospetto di lussazione alla spalla, vari colpi di frusta che causeranno la necessità di immobilizzare il collo per vari manifestanti".

"Decine e decine di giorni di prognosi - concludono - ancora da raccogliere tutti per avere un conteggio definitivo". (ANSA).