Pd: Schlein; gioco per vincere, con grande determinazione

(ANSA) - BOLOGNA, 08 DIC - Nella corsa alla segreteria del Pd, "gioco per vincere, con grande determinazione. Ma sono disposta ad accettare e accetterò quello che succede. Non si va via con la palla". Lo ha detto, intervenendo alla trasmissione 'Tg1 Mattina', la parlamentare e candidata alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein che non esclude l'ipotesi di un mutamento nel nome del partito.

Quella sul cambio del nome del Pd, aggiungendo a Partito Democratico anche la parola Lavoro, un'idea avanzata dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, "è una discussione che si può fare - ha argomentato -: la potremo fare al Congresso", ormai in vista.

"Ho deciso di cogliere questa occasione", concorrere alla segreteria democratica, "anche per ricucire con le persone fuori. Se la ricucitura passa anche dal nome lo vedremo. Lepore ha fatto benissimo a mettere al centro il tema del lavoro e io aggiungerei anche quello del clima". (ANSA).