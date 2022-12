Scritte 'No Vax' e 'No 5g' in due licei nel Bolognese

Muri imbrattati con scritte in rosso 'No Vax' e 'No 5g' in due istituti scolastici di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. Si tratta del Liceo Leonardo da Vinci e dell'Istituto tecnico Belluzzi Fioravanti.

"5g e Vax = Morte", "La mortalità è esplosa per la vaccinazione dolosa", "La consulta è corrotta e nazista", le frasi, in alcuni casi affiancate dal simbolo della 'W' dentro a un cerchio di colore rosso, spesso utilizzato negli ambienti 'No Vax'.

Lo stesso simbolo è apparso in grosse dimensioni sull'ingresso a vetri di uno dei due istituti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che sono al lavoro per individuare i responsabili, che hanno agito durante la notte. Al vaglio le telecamere di sorveglianza nei pressi dei due edifici, visto che nei punti dove è stato compiuto il fatto non ci sono dispositivi. Già stamattina sono iniziate le operazioni di ripulitura. Una volta individuati i responsabili saranno denunciati per imbrattamento. (ANSA).