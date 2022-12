MotoGp: a Bologna festa Ducati con Pecco Bagnaia e J-Ax

Bologna si prepara ad accogliere in grande stile la festa per celebrare il doppio titolo mondiale della Ducati. Il 15 dicembre in piazza Maggiore non ci saranno solo tanti ducatisti e appassionati, ma anche i piloti campioni del mondo Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista, oltre ad artisti, cantati e comici ad arricchire il fitto programma di intrattenimento.

Saliranno sul palco il comico romagnolo e appassionato ducatista Giuseppe Giacobazzi, l'attore e doppiatore Luca Ward, ma anche artisti musicali per un concerto che vedrà la partecipazione del rapper J-Ax che ha da poco annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Il concerto sarà invece aperto con un dj-set di Fresco, dj e produttore discografico noto per le sue collaborazioni con Jovanotti. Ci sarà anche il chitarrista bolognese Federico Poggipollini.

Ducati ha inoltre preparato "una sorpresa" per festeggiare il traguardo raggiunto, che verrà svelata ai ducatisti più appassionati direttamente dal palco di piazza Maggiore. "Ci piace questa idea di festeggiare i nostri campioni tutti insieme", ha detto l'ad della Ducati Claudio Domenicali. "Siamo estremamente orgogliosi di quello che abbiamo fatto - ha aggiunto - è un risultato in azienda ma anche di sistema".

"Questa è una grande occasione per festeggiare la Ducati e i campioni che hanno vinto questi due titoli", ha aggiunto il sindaco di Bologna Matteo Lepore, "ma anche tutte le persone che lavorano per questa azienda importante di Bologna e tutti i ducatisti che in Emilia-Romagna e nel mondo sono felici di questo risultato". (ANSA).