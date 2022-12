Capodanno, Arisa e gli Extraliscio per la festa a Riccione

(ANSA) - RICCIONE, 07 DIC - Fine anno all'insegna della grande musica per Riccione: dopo il concerto di Ron e Mirko Casadei in programma il 12 dicembre, la Perla verde annuncia un ricco calendario per l'ultima settimana dell'anno del Centenario. Il Concerto di Santo Stefano (26 dicembre) avrà come protagonisti Morgan e Federico Mecozzi, mentre in occasione del Concerto degli Auguri (28 dicembre) il maestro Mario Marzi dirigerà 'Let's swing, il Dono di Gaspare', che avrà per protagonisti musicisti del calibro del clarinettista Gabriele Mirabassi. Gran finale con il concerto di San Silvestro (31 dicembre) in piazza con Arisa e gli Extraliscio.

Santo Stefano nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi (ore 21) farà respirare la profonda devozione degli artisti per Franco Battiato. Con Federico Mecozzi, in qualità di 'guest' della serata ci sarà Morgan - cantautore, musicista, personaggio televisivo, nonché compositore e scrittore, fondatore e frontman dei Bluvertigo - che interpreterà brani del suo nuovo album e canzoni dedicate a Battiato. Il riminese - solista, violinista e polistrumentista - è il più giovane direttore d'orchestra nella storia di Sanremo. Il Concerto degli Auguri, "Let's swing, il Dono di Gaspare" - progetto ideato, curato e diretto da Mario Marzi, vincitore di concorsi nazionali e internazionali - è invece un tributo a Gaspare Tirincanti, uno dei migliori clarinettisti italiani, esibitosi per decenni nei maggiori teatri del mondo.

La festa di San Silvestro esploderà in piazzale Ceccarini: a interpretare lo spirito dell'ultimo giorno dell'anno la band più folle del panorama italiano, gli Extraliscio, gruppo vulcanico - nato nel 2014 e composto da Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara - che propone con pezzi unici e travolgenti il folklore romagnolo, la musica elettronica, stravolgendo i canoni tradizionali e riscrivendo in una chiave personale la musica che unisce e fa ballare intere generazioni. Con loro sul palco ci sarà Arisa, accompagnata da Giuseppe (Gioni) Barbera al pianoforte e Jason Rooney alla consolle, che proporrà le ultime hit come 'Tu mi perdiciòn' e i grandi successi della sua carriera. (ANSA).