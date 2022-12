L'Aterballetto porta Double Side a Ludwigshafen, in Germania

Dopo il successo ottenuto il mese scorsa nella torurnée che lo ha potato in Francia e Spagna, l'Aterballetto riparte per la Germania per due appuntamenti, il 9 e 10 dicembre, a Ludwigshafen al Theater Im Pfalzbau, coproduttore dell'evento assieme alle fondazioni Arturo Toscanini di Parma e I Teatri di Reggio Emilia.

La compagnia di danza reggiana porterà in scena lo spettacolo Double Side composto dai balletti Stabat Mater di Norge Cedeño Raffo e With Drooping Wings di Danièle Desnoyers con un gruppo strumentale dell'Orchestra La Toscanini ad eseguire musiche di Arvo Pärt e di Henry Purcell. L'emergente coreografo cubano Norge Cedeño Raffo crea dunque il suo lavoro su una musica religiosa, lo "Stabat Mater" di Arvo Pärt che diventa per lui un doloroso lavoro di addio.

Il compositore estone ha messo in musica il testo medievale sul dolore della Madre di Dio nel suo caratteristico stile ridotto. L'effetto commovente di questa musica caratterizza anche la danza espressiva, libera e, nel senso più bello, pura: "Come si può ritrovare la speranza in un mondo distrutto e dopo una perdita così grande, come si può continuare a vivere?", si chiede Raffo nella sua opera. La coreografa Danièle Desnoyers viene da Montréal, la metropoli della danza moderna canadese, dove il suo stile leggero e fluido e la sua compagnia ne fanno un punto fisso della scena contemporanea. Oltre all'elemento teatrale, le sue creazioni hanno sempre una forte relazione con la musica. La sua creazione per Aterballetto è basata su una suite del compositore italiano Federico Gon, specialista in musica barocca, che si è ispirato a Henry Purcell. (ANSA).