Danza: la Parsons Dance Company fa tappa in Emilia

La tournée italiana della compagnia americana di danza contemporanea Parsons Dance fa tappa in Emilia domani sera all'Europauditorium di Bologna e il 9 al Teatro Comunale di Ferrara. Il nuovo, attesissimo spettacolo della Parsons è come di consueto all'insegna del ritmo e della vivacità. Caposaldo della danza post-moderna made in Usa, riconosciuta a livello internazionale per la sua danza atletica e corale, David Parsons incarna alla perfezione la forza dirompente di una danza carica di energia e positività, acrobatica e comunicativa al tempo stesso.

Nei due appuntamenti emiliani la compagnia proporrà alcuni dei suoi più importanti cavalli di battaglia e le più recenti coreografie. Esaltate dal gioco di luci di Howell Binkley (vincitore del "Tony Award", famoso premio americano per il teatro, due nuove coreografie di Parsons faranno il loro debutto in questo tour: The Road, del 2021, la storia di un viaggio, sulle note delle canzoni iconiche di Yusuf/Cat Stevens, e Balance of Power, del 2020, assolo creato in collaborazione con il compositore/percussionista Giancarlo De Trizio, per l'acclamata ballerina della compagnia, Zoey Anderson.

Altre storiche e amate coreografie del repertorio di Parsons completano lo spettacolo, come l'elettrizzante Caught realizzata nel 1982, assolo che, sulle musiche di Robert Fripp e grazie a un gioco di luci stroboscopiche, dà l'illusione che il ballerino possa contrastare la forza di gravità e librarsi a mezz'aria; The Envelope (1984), ideata sulle celeberrime musiche di Gioachino Rossini, mette in scena la stravagante storia di una lettera che ritorna in continuazione al mittente; la solare Nascimento (1990), creata sulla musica appositamente composta da Milton Nascimento in cui significativa è l'influenza del jazz e della danza africana; e Shining Star (2004), descritta dal New York Times come "una danza di gruppo elegante, divertente e sexy". (ANSA).