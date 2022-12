Cede terreno a base di una gru,evacuate 65 famiglie a Modena

(ANSA) - MODENA, 06 DIC - Il cedimento del terreno alla base di una gru edile ha comportato l'evacuazione in via precauzionale di 65 famiglie a Modena. E' successo questa mattina alle 5.30 in via Sassi. Come fanno sapere i vigili del fuoco, il cedimento metteva a rischio la stabilità della gru.

Una ditta specializzata ha immediatamente avviato le operazioni di smontaggio della gru, in via precauzionale, evacuando, appunto, le 65 famiglie che potenzialmente si trovavano in una situazione di pericolo, ovvero i condomini nel perimetro della gru. Sempre in via precauzionale è stata interrotta anche la circolazione stradale (ANSA).