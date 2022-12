Alimentare, Orietta Berti sul web esalta le eccellenze E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 06 DIC - Il paniere delle 44 eccellenze gastronomiche certificate, per le quali l'Emilia-Romagna vanta un primato in tutta Europa, sarà protagonista domani, mercoledì 7 dicembre, della prima delle nove puntate della miniserie web 'Una Ricetta con Orietta' (www.unaricettaconorietta.it), con la cantante emiliana a guidare i due foodblogger Federica Gif ed Emanuele Ferrari, in arte 'Emi', nel realizzare ricette uniche e originali a base delle numerose tipicità regionali.

La cantante di Cavriago, nel Reggiano, grande appassionata di cucina e amante delle tradizioni gastronomiche della sua terra, punterà i riflettori sui 19 prodotti Dop e i 25 Igp della Food Valley emiliano-romagnola, svelando ad un pubblico costituito da oltre un milione di potenziali utenti (considerando i follower complessivi dei canali social della cantante reggiana, dei due influencer e della promozione turistica regionale), di quanta ricchezza gastronomica si fa custode l'Emilia-Romagna.

Il progetto della miniserie web è promosso dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura, insieme ad Apt Servizi Emilia-Romagna. (ANSA).