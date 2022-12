Molotov all'hub vaccinale, un indagato a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 05 DIC - La polizia ha identificato un uomo sospettato di essere l'autore del lancio di una molotov contro l'hub vaccinale del centro commerciale Esp di Ravenna, realizzato nella notte fra il 24 e il 25 febbraio con conseguente danneggiamento della porta d'ingresso. Si tratta di un 53enne nato a Forlì, residente a Ravenna e difeso dall'avvocato Nicola Casadio: è indagato a piede libero per incendio.

Le indagini della Digos, coordinate dai Pm Daniele Barberini e Angela Scorza, sono partite dall'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. In seguito a perquisizione domiciliare scattata venerdì scorso, sono quindi stati raccolti altri elementi ritenuti dall'accusa di valenza probatoria. Non è escluso che le verifiche possano ora allargarsi a episodi analoghi, come imbrattamenti in tema vaccino che hanno colpito varie sedi sanitarie e istituzionali del territorio ravennate.

