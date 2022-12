Pd: Schlein, con voi voglio diventare segretaria

"Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo Pd.

Insieme a voi voglio diventare la segretaria del nuovo Pd". Lo ha detto Elly Schlein a Roma, durante l'incontro 'Parte da noi'.

"Siamo qua non per fare una nuova corrente, siamo un'onda non una corrente nuova. Non ci saranno mai gli schleiniani", ha detto ancora. (ANSA).