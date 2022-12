Lavoratori in nero, titolare di locale multato nel Reggiano

Un locale notturno che impiegava in nero cinque dipendenti è stato individuato durante i controlli dei carabinieri nella Bassa reggiana. Alle verifiche, oltre ai militari della Compagnia di Guastalla, stazione di Boretto, hanno collaborato i vigili del fuoco e personale dell'ispettorato del lavoro di Reggio Emilia, in aderenza alle indicazioni del prefetto Iolanda Rolli.

Sono state anche rilevate violazioni in termini di sicurezza: vie d'uscita non sgombre, attestati anti incendio risalenti al 2013, segnaletiche esterne non conformi. L'attività è stata sospesa e al titolare sono state fatte multe per 15mila euro sul lavoro irregolare e per altri 18mila in relazione al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. (ANSA).