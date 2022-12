Max Cavallari vince il premio fotografico IgersItalia

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - È Max Cavallari il vincitore della decima edizione del Premio Fotografico Nazionale IgersItalia, volto a valorizzare le migliori produzioni di fotografi amatori, fotografi professionisti e content creator.

Cavallari, fotografo documentarista bolognese che collabora con l'agenzia Getty Images, ANSA e le principali testate e riviste italiane e internazionali e cura anche il suo profilo Instagram, si aggiudica, dunque, il titolo di "Igers dell'anno 2022" mentre il suo scatto, in gara nella categoria "Luoghi della Cultura", quello di "Fotografia dell'anno" con la seguente motivazione: "La foto di Max Cavallari è stata scelta all'unanimità come vincitrice per l'atmosfera che è in grado di regalare all'osservatore. Uno scatto molto intimo e allo stesso tempo descrittivo grazie ai suoi particolari. Una donna alla finestra, forse pensierosa, o semplicemente riflessiva affacciata sul mondo, in una stanza arredata con oggetti di design contemporanei, illuminata da una leggera luce del tramonto. L'altra finestra incornicia la chiesa di Sant'Antonio di Corigliano Calabro del XV secolo. Un solo scatto capace di racchiuderne due, con due diverse storie di due epoche differenti. Una magnifica composizione e un eccellente utilizzo della luce".

I vincitori di ciascuna delle dieci categorie in gara, oltre che quello del Premio Nazionale Igers Italia, sono stati premiati dall'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma Alessandro Onorato nell'aula Giulio Cesare, nell'ambito di una cerimonia presentata da Benedetta Mazza, conduttrice televisiva e radiofonica. (ANSA).