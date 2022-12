Treno di Dante Firenze-Ravenna, 7.000 passeggeri nel 2022

Sono stati quasi settemila i passeggeri e 260 gli operatori coinvolti nell'edizione 2022 del 'Treno di Dante', il convoglio storico utilizzato per scoprire i luoghi visitati dal Sommo Poeta durante il suo esilio ripercorrendo il viaggio dell'Alighieri lungo i 136 chilometri che separano Firenze da Ravenna. Il Treno - il 'Centoporte' messo a disposizione dalla Fondazione Fs Italiane, uno dei simboli della locomozione ferroviaria italiana ispirato alle diligenze dei primi del Novecento e caratterizzato da interni interamente in legno - ha fatto registrare +37,5% rispetto al 2021 nei fine settimana di programmazione dal 4 giugno al 10 luglio e dal 27 agosto all'1 novembre - ultima corsa straordinaria - e, soprattutto nella seconda parte, ha visto il tutto esaurito. Oltre mille i pacchetti/escursioni giornalieri venduti a completamento/integrazione del viaggio, 367 i pacchetti turistici di più giorni comprendenti anche l'hotel.

Numeri, quelli della seconda edizione, che hanno spinto gli organizzatori a lavorare già all'edizione 2023. Le prime corse sono previste a Pasqua e si effettueranno nei mesi di aprile-maggio e poi settembre-ottobre, con due appuntamenti speciali: 'crociere' di tre giorni/due notti in Emilia-Romagna, per scoprire le bellezze artistiche e culturali e le tradizioni di importanti città d'arte, oltre ovviamente a Ravenna.

"Un ottimo bilancio - commenta l'assessore regionale a Turismo, Trasporti e Commercio dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini - che dimostra il valore di un'iniziativa inedita pensata soprattutto per rispondere alla richiesta sempre crescente di un turismo lento e d'esperienza. E che deriva da un buon lavoro di squadra tra enti locali, esercizi ricettivi e dell'accoglienza, la società il Treno di Dante, Apt Servizi Emilia-Romagna e Toscana Promozione Turistica". (ANSA).