Covid: in aumento i ricoverati in Emilia-Romagna

E' sostanzialmente stabile il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in una settimana in Emilia-Romagna. Sono 22.965 in più, su 98.423 tamponi, mentre venerdì scorso si segnalò un aumento leggermente superiore, 23.112 positivi.

Crescono i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: sono 58 (+20). E quelli negli altri reparti Covid: 1.535 (+161).

I casi attivi sono 43.702 (+4.060 rispetto alla settimana precedente), il 96,3% in isolamento a casa, mentre le persone complessivamente guarite sono 18.828 in più. I morti negli ultimi sette giorni sono 74, la settimana precedente 66. (ANSA).