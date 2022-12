Avevano 5,5 kg di droga in cantina, arrestati due fratelli

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 02 DIC - Due giovani fratelli sono stati arrestati in flagranza dopo essere stati sorpresi dalla polizia di Stato a detenere oltre cinque chili e mezzo di sostanze stupefacenti di vario tipo. Il blitz è scattato martedì scorso, ad opera della sezione narcotici della squadra mobile, nel quartiere Villaggio Stranieri a Reggio Emilia. I due ragazzi - di 18 e 19 anni, di origine tunisina ma cittadini italiani, già con piccoli precedenti - erano sospettati di essere trafficanti di droga. Il più grande inoltre era già noto dal gennaio 2021: fu uno dei 29 ragazzi multati perché senza mascherina durante le riprese del discusso videoclip musicale del trapper locale 'Gani', dove si immortalavano con pistole e droga 'giocando' a fare in gangster.

Gli uomini del reparto prevenzione crimine hanno notato i due in un bar durante alcuni controlli, dai quali sono emersi 420 euro in contanti e delle chiavi. Queste aprivano una cantina del loro palazzo e qui è scattata la perquisizione con il cane Viktor in dotazione alla polizia locale, che ha fiutato una valigia chiusa con un lucchetto. Una delle chiavi sequestrate ha permesso di aprirla e qui gli agenti si sono trovati davanti 4,3 kg di marijuana, 1,3 kg di hashish sia in ovuli sia in panetti - che avevano etichette raffiguranti una tigre e la locandina del film 'Bone Dry' ('Segreto letale'), secondo gli inquirenti una certificazione di alta qualità da confermare attraverso le analisi dei principi attivi nei prossimi giorni da parte della Scientifica - e 150 grammi di cocaina in sasso, oltre a un bilancino di precisione. (ANSA).