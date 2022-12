Inaugurato un nuovo punto vendita Coop a Predappio

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Coop Alleanza 3.0 ha aperto a Predappio, nella provincia di Forlì Cesena, un nuovo punto vendita di cinquecento metri quadrati che impiega 19 lavoratori.

Oggi al taglio del nastro ha partecipato anche il sindaco Roberto Canali, insieme al vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta, il presidente del Consiglio di zona soci Enrica Bagnoli, oltre al parroco don Massimo Bonetti, che ha benedetto la struttura e il musicista Bardh Jacova.

Per festeggiare, chi diventerà nuovo socio fino al 24 dicembre riceverà cinque buoni sconto da cinque euro. La nuova Coop ha all'ingresso un punto ascolto dove si possono ritirare gli acquisti ordinati online e l'Ufficio soci e prestito sociale. Nel percorso spesa sono evidenziati i prodotti del territorio, a partire dall'area dell'ortofrutta dove un puntatore indica i prodotti locali. C'è il banco servito di gastronomia e banchi di salumi, formaggi, macelleria e pescheria. E spazi con surgelati, prodotti per la cura della persona e la pulizia della casa, prodotti ed alimenti salutistici, parafarmaci, anche a marchio Coop, oltre a prodotti per la cura della persona e per la pulizia della casa, oltre a referenze per animali, cancelleria e fai da te. (ANSA).