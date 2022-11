Saman: in suo video braccialetto a caviglia trovato su corpo

(ANSA) - BOLOGNA, 29 NOV - Un video, girato da Saman Abbas mentre cammina per le vie del centro di Bologna in cui si vede un braccialetto stretto alla caviglia. Presumibilmente lo stesso allacciato alla caviglia del corpo riesumato, domenica sera, nel casolare diroccato di Novellara, nel Reggiano, nel punto indicato dallo zio della giovane pakistana Danish Hasnain, imputato per la sua morte decretata dai familiari a seguito del rifiuto di un matrimonio combinato.

Il filmato, postato su Tik Tok e che si trova sui social, è stato girato nel capoluogo emiliano dove la giovane aveva trascorso diversi mesi all'interno di una casa protetta.

Nelle immagini, mentre la ragazza cammina lungo le vie del centro di Bologna, si vedono le scarpe da tennis bianche indossate da Saman: sulla caviglia sinistra si scorge il braccialetto rinvenuto nel corso della riesumazione del cadavere: uno degli elementi che fa ritenere che quello riesumato sia il suo corpo.

Proprio le foto e i video che ritraggono la 18enne di Novellara scomparsa il 30 aprile 2021, contenuti nel suo telefono verranno comparate dagli esperti con il corpo esumato.

In attesa dell'esame del Dna, sono già tanti gli elementi che ne confermerebbero l'identità, tra questi gli abiti e, appunto, una cavigliera rinvenuti sul cadavere. (ANSA).