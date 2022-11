Per Le voci dei libri a dicembre 9 incontri, da Vitali a Zuppi

Dall'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, al giallista Carlo Lucarelli, dai sindaco di Firenze Dario Nardella, all'iconico coach di basket Dan Peterson. Sono a 360 gradi 'Le voci dei libri' che rieccheggiano a dicembre a Bologna. Sono 9 gli appuntamenti della rassegna ideata da Coop Alleanza 3.0 e arrivata all'ottava edizione per il prossimo mese.

Si comincia il primo dicembre nella piazza coperta della biblioteca Salaborsa alle 18 con Enzo Bianchi che presenta "Cosa c'è di là. Inno alla vita" insieme al teologo Vito Mancuso. Il 7 dicembre, alla stessa ora, Nardella presenta il suo 'La città universale' (La nave di Teseo) con il sindaco di Bologna Matteo Lepore,. Il 9, sempre alle 18 Brunella Torresin parla con Martina Bagnoli e Francesca Parisini, sul suo saggio "Nel gran teatro della natura. Maria Sibylla Merian donna d'arte e di scienza (1647-1717) .

Il 12 dicembre alle 18 in un appuntamento in collaborazione con la Fondazione Unipolis, Chiara Giaccardi, e Mauro Magatti presentano "Supersocietà. Ha ancora senso scommettere sulla libertà?" con il sindaco Lepore, il cardinale Matteo Maria Zuppi e Marisa Parmigiani, direttrice di Fondazione Unipolis.

Il 13 è la volta di Giulio Busi e Silvana Greco che presentano "Amarsi. Seduzione e desiderio nel Rinascimento" con Maria Luisa Pacelli. Il giorno dopo, alle 18:30 all'auditorium del MAST, Massimo Recalcati presenta "La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia". Il 15 dicembre nella piazza coperta della Biblioteca Salaborsa, Carlo Lucarelli presenta "Bell'abissina. Un'indagine del commissario Marino" con Valerio Varesi. Il 18, alle 16, sempre nella piazza coperta Federico Rampini racconta il suo ultimo libro "Il lungo inverno. False apocalissi, vere crisi ma non ci salverà lo Stato" con Stefano Tura.

Conclude il programma di dicembre, il 20 alle 18 alla Biblioteca Salaborsa, un evento, organizzato in collaborazione con SEF Virtus, Dan Peterson firma le copie del suo "La mia Virtus" con Alberto Bortolotti. Gli incontri che sono in presenza possono essere seguiti anche in streaming sul canale youtube di Bologna Biblioteche. (ANSA).