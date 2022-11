FontanaMIX Ensemble omaggia il compositore Iannis Xenakis

(ANSA) - BOLOGNA, 24 NOV - L'omaggio del FontanaMIX Ensemble al compositore greco/francese Iannis Xenakis nell'anno del centenario della nascita, giunge al traguardo con due concerti, il 25 e 26 novembre all'Oratorio di San Filippo Neri di Bologna.

Nel primo appuntamento l'Ensemble bolognese fondato e diretto da Giuseppe La Licata ritrova l'Accroche Note di Strasburgo per affrontare insieme un programma monografico con musiche di Xenakis che mettono in risalto come il pensiero musicale di questo grande compositore, nell'unità di suono, spazio e scienza, sia ancora una delle eredità più vive del '900. La locandina, tutta custruitta su opere da camera, si chiuderà con una delle partiture più affascinanti del compositore, "A L'Ille de Goreé", dalla quale prende nome anche il concerto.

Quest'isola, luogo simbolo della dominazione europea in Africa, è tristemente nota per essere stata uno dei tanto centri di smistamento e di commercio degli schiavi; il brano vuole, dunque, rendere omaggio a quegli uomini e donne resi schiavi dai paesi "civilizzati" dominanti, e alle vittime dell'Apartheid in senso più ampio. Composto nel 1986, il brano prevede un ensemble di 12 strumenti ed un clavicembalo solista amplificato.

Nel secondo appuntamento, Performing Xenakis, FontanaMIX proporrà un progetto speciale dedicato al tema del rapporto fra giovanissimi interpreti e la musica contemporanea. Se è vero, infatti, che la musica è un gioco da bambini, la musica d'oggi, specie quella in cui è maggiormente presente la dimensione dell'indeterminatezza, è un campo di azione ideale per lo sviluppo dell'esperienza sonora nell'infanzia e nei giovanissimi musicisti. Allievi della HEAR-Haute École des Arts du Rhin e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, insieme al Coro di Voci Bianche e al Coro Giovanile del Teatro Comunale di Bologna, si cimenteranno nel complesso universo della musica di Iannis Xenakis. Le loro esecuzioni si alterneranno a contributi musicologici a cura di Enzo Restagno, Fabio De Sanctis De Benedictis e Marco Giommoni. (ANSA).