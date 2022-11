Accusato omicidio ex compagna, Procura chiede l'ergastolo

La pena dell'ergastolo per Donato Saveri accusato di avere ucciso la ex compagna Rosella Placati, nella sua casa, dove la coppia abitava, a Bondeno, nel Ferarrese, il 22 febbraio del 2021: è questa la richiesta presentata oggi dalla procura di Ferrara - con i pm Longhi e Busato - ai giudici della Corte d'Assise estense dopo una maratona di 7 ore in aula, per confermare che Saveri non può che essere l'assassino della donna, nonostante continui a negare di averla uccisa.

In tribunale al fianco delle parti civili - i familiari della donna - presente anche il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, che si è costituito in qualità di parte civile per il Comune.

Prossima udienza il 10 gennaio con la discussione di difesa e parti civili e quindi la sentenza è attesa per il 17 gennaio prossimo. (ANSA).