'Una ricetta con Orietta', Berti promuove le eccellenze E-R

Orietta Berti sarà protagonista di una miniserie web in nove puntate, 'Una Ricetta con Orietta', che dal 7 dicembre vedrà la regina della canzone melodica italiana, nonché grande appassionata di cucina, assieme ai foodblogger Federica Gif ed Emanuele Ferrari (in arte 'Emi'), indossare il grembiule per raccontare quali e quante gustose e originali ricette si possono realizzare con le 44 eccellenze Dop e Igp della Food Valley emiliano-romagnola, un primato europeo, ad oltre un milione di potenziali utenti italiani (www.unaricettaconorietta.it).

Tanti sono i follower complessivi dei profili social della cantante reggiana, di Federica Gif - padrona di casa del pluripremiato blog www.mipiacemifabene.com - e di 'Emi', "content creator" di successo e scrittore, insieme alla bisnonna, del libro 'Il sapore dei ricordi. Ricette, abbracci e storie di famiglia'. A questi vanno aggiunti gli utenti dei canali social di promozione turistica dell'Emilia-Romagna, che programmeranno le puntate. La miniserie, che con cadenza mensile valorizzerà il ricco paniere di prodotti certificati regionali fino ad agosto 2023, è un progetto dall'assessorato regionale all'Agricoltura insieme ad Apt Servizi Emilia-Romagna. "Orietta Berti - dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini - rappresenta come pochi altri l'anima degli emiliano-romagnoli, e con questa campagna l'Emilia-Romagna conferma l'impegno a valorizzare i propri prodotti e a difenderli dalle scadenti imitazioni che spuntano nel resto nel mondo. La sfida sui mercati internazionali può essere vinta solo puntando su qualità e innovazione". Affiancare la cantante a Federica Gif e a Emi, professionisti del cibo e dei social, "ha significato per le Dop e le Igp del nostro territorio aprirsi tutte le possibilità per arrivare a un pubblico eterogeneo, giovane, generalista - sottolinea l'assessore all'Agricoltura, Alessio Mammi - L'export agroalimentare di Dop e Igp supera i 3,5 miliardi, un dato straordinario che racconta l'Emilia-Romagna nel mondo". La stessa Orietta Berti si definisce "orgogliosa di rappresentare la mia Emilia-Romagna in Italia e nel mondo. E' una terra dalle mille risorse, dove l'accoglienza e la buona tavola sanno riscaldare il cuore". (ANSA).