Saman: a casa un libro sui diritti dei lavoratori, 'era suo'

Un libro in italiano sulla tutela dei diritti dei lavoratori pakistani è stato trovato a casa della famiglia Abbas, a Novellara, durante una perquisizione dei carabinieri dopo la scomparsa di Saman. 'Dalla parte sbagliata.

La speranza dopo Iqbal', il titolo del volume di Francesco D'Adamo, ritrovato in cucina.

"E' sicuramente di Saman, era intelligente e il rifiuto del matrimonio forzato è soltanto un aspetto dell'evoluzione che stava facendo. Una evoluzione forte e potente arginabile solo con la soppressione", commenta l'avvocato Barbara Iannuccelli, che si è costituita parte civile nel processo sull'omicidio della 18enne pachistana per l'associazione Penelope, a tutela di familiari e amici delle persone scomparse. (ANSA).