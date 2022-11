Roger Ballen spiega la sua narrativa documentaria a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - La Fondazione Mast (Manifattura di arti, sperimentazione e tecnologia) di Bologna ospita giovedì 24 novembre (ore 18.30) il talk di Roger Ballen, artista tra i più influenti del XXI secolo: nel suo intervento - introdotto da Francesco Zanot, curatore di Image Capital - ripercorrerà la storia della pratica artistica che in oltre quattro decenni ha portato allo stile inconfondibile della sua narrativa documentaria. L'appuntamento è realizzato in collaborazione con Damiani, casa editrice della nuova edizione del libro 'Boyhood' di Ballen. Ingresso gratuito su prenotazione: www.mast.org.

Ballen descrive le proprie immagini come psicodrammi esistenziali che toccano il subconscio ed evocano il sottofondo della condizione umana. Questi lavori mirano a far breccia nei pensieri e nei sentimenti repressi, affrontando "i concetti di caos e ordine, follia e stati indisciplinati dell'essere, il rapporto dell'uomo con il mondo animale, la vita e la morte, archetipi universali della psiche ed esperienze di alterità".

Negli anni Ballen ha ampliato il proprio repertorio e ne ha esteso il linguaggio visivo, integrando il disegno nelle opere fotografiche e video.

Artista americano, vive a Johannesburg e lavora in Sudafrica dagli anni Settanta. La sua opera è iniziata nel campo della fotografia documentaria, ma si è evoluta nella creazione di contesti narrativi specifici che integrano anche cinema, installazione, teatro, scultura, pittura e disegno. Persone emarginate, animali, oggetti trovati, fili e disegni infantili abitano i mondi privi di ambientazione presentati nelle sue opere.

Con oltre 25 libri pubblicati a livello internazionale, tra cui la nuova edizione del suo primo libro 'Boyhood', decine di mostre in carriera e con le sue opere presenti in oltre 50 tra le più importanti collezioni museali, Roger Ballen è uno degli artisti più interessanti del nostro tempo. Nel 2018 ha fondato Inside Out Centre for the Arts per esporre, insegnare e promuovere l'arte legata al continente africano attraverso fotografia, video, installazioni, disegno e pittura. E' inoltre uno degli artisti che rappresentano il Sudafrica alla Biennale Arte 2022 di Venezia. (ANSA).