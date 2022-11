Pallavolo:casi Covid in Tonno Callipo, rinvio incontro Conad

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 22 NOV - È stata rinviata a data da destinarsi la gara di pallavolo, valida per il campionato di A2, tra la Tonno Callipo e la Conad Reggio Emilia che si sarebbe dovuta disputare domenica prossima, 27 novembre, alle 18.

La decisione è stata presa dalla Lega Pallavolo Serie A in considerazione del fatto che più di tre giocatori della Tonno Callipo (la società non ha inteso precisare il numero esatto) sono risultati positivi al Covid. (ANSA).