Lezioni aperte al pubblico alla Pinacoteca di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - Dal 29 novembre e per tutto il corso dell'anno accademico, docenti del dipartimento delle Arti dell'università di Bologna si avvicenderanno con cadenza settimanale nell'Aula Gnudi della Pinacoteca Nazionale per tenere lezione agli studenti, ma grazie all'accordo stipulato tra le due istituzioni (che si consolida dopo il lavoro fatto assieme per la mostra dedicata a 'Giulio II e Raffaello'), alle lezioni potranno partecipare, previa prenotazione, anche gli utenti del museo.

Il form di iscrizione è disponibile sul sito www.pinacotecabologna.beniculturali.it, dove il museo pubblicherà periodicamente anche il calendario delle lezioni. Se da una parte le lezioni avranno il merito di portare gli studenti a contatto diretto con l'oggetto dei loro studi, dall'altra i frequentatori della Pinacoteca potranno assistere a lezioni che interessano diversi ambiti della storia dell'arte.

"In questo caso il museo - afferma Maria Luisa Pacelli, direttrice della Pinacoteca - oltre ad accogliere gli studenti in maniera più continuativa e sistematica rispetto al passato, si fa mediatore tra un ente di formazione e di ricerca, come appunto l'Università, e il proprio pubblico, con una proposta che per certi aspetti costituisce una sfida e che tuttavia si fonda sul comune obiettivo dei soggetti coinvolti di diffondere cultura e conoscenza".

"Il rapporto con le istituzioni è fondamentale per un dipartimento come il nostro, che attraverso le attività cosiddette di terza missione si apre nei confronti della città - aggiunge Giacomo Manzoli, direttore del dipartimento delle Arti -. La collaborazione con la Pinacoteca Nazionale appare di ottimo auspicio per una presenza sempre meglio riconoscibile dell'attività dei nostri docenti al servizio di una comunità allargata". (ANSA).