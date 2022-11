Energia:a eC02 il podio per la migliore start up del settore

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Va a eC02 quest'anno il premio per la migliore start up del settore energetico assegnato nel corso dell'edizione 2022 di "You dream, we believe", un'iniziativa organizzata da Illumia e Wylab, incubatore di idee e startup.

Obiettivo principale del contest quello di offrire la possibilità a progetti d'avanguardia di mostrare nuove vie per rendere tangibile l'energia.

eCO2 è una piattaforma che aiuta le aziende a raggiungere i loro obiettivi Esg misurando e certificando, tra l'altro l'impronta carbonica, l'efficienza energetica e ogni altro aspetto dei criteri di sostenibilità in azienda. La start up è stata selezionata da uuna giuria tecnica ma anche votata da tutti i lavoratori di Illumia. (ANSA).