Controlli Nas in E-R,1.100 kg cibo sequestrati,sanzioni 5 locali

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - Oltre 1.100 chili di alimenti sequestrati e cinque attività sanzionate, a seguito di irregolarità igienico-sanitarie, per un importo complessivo di oltre 13.000 euro. Questo il bilancio di alcuni controlli sulla sicurezza alimentare compiuti dai Carabinieri del Nas di Parma nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia.

A Parma i militari hanno rinvenuto, in un bar-tavola fredda, circa 9 kg di generi alimentari scaduti costati al titolare dell'esercizio una sanzione amministrativa di 2.000 euro mentre in provincia di Reggio Emilia hanno sequestrato 1.100 kg di prodotti alimentari, principalmente salumi e formaggi, del valore di circa 5.000 euro, rinvenuti in un deposito privo di autorizzazione sanitaria e in precarie condizioni dovute allo sporco presente in tutti i locali, interessati anche da escrementi di roditori. Nei confronti del legale rappresentante dell'attività sono state comminate sanzioni per 3.000 euro Sempre nel Reggiano in un negozio di giocattoli sono state sottoposte a sequestro amministrativo 32 confezioni tra bicchieri, piatte e posate di carta prive delle obbligatorie informazioni in lingua italiana. Nei confronti del titolare è stata comminata una sanzione di 3.000 euro.

A Modena, presso un supermercato sono state rilevate carenze igienico-sanitarie all'interno del magazzino alimenti dovute a formazioni di ragnatele sulle pareti, polvere e sporco vetusto sulle superfici. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro 15 kg di carne priva delle indicazioni obbligatorie riguardanti la rintracciabilità. Nei confronti del legale responsabile sono state elevate sanzioni per 3.440 euro. In provincia di Modena in un bar-tavola calda sono emerse carenze igienicosanitarie in diversi locali dovute alla presenza di sporco diffuso sulla pavimentazione, ragnatele sulle pareti , macchie di umidità. Nei confronti del legale rappresentante dell'attività sono state comminate sanzioni per 2.000 euro.

In provincia di Piacenza, i militari del Nas di Parma e della Compagnia Carabinieri di Piacenza hanno controllato un pub, rilevando lievi carenze igienico-sanitarie all'interno della cucina (ANSA).