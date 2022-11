Appello 'Levante', Pg 'confermato lavoro dei Pm di Piacenza'

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - "Il lavoro della Procura della Repubblica di Piacenza è stato confermato all'esito della sentenza emessa nella tarda serata di ieri dalla prima sezione della Corte d Appello di Bologna, che ringrazio per l'efficiente programmazione delle udienze. Le riduzioni di pena sono minime e fisiologiche, mentre le parziali assoluzioni riguardano soltanto alcuni capi di imputazione". Così all'ANSA Lucia Musti, procuratore generale reggente di Bologna, sulla sentenza di secondo grado per i cinque carabinieri della caserma 'Levante' di Piacenza, processati in rito abbreviato.

"Merita di essere evidenziata - prosegue Musti - la conferma in grado di appello del delitto di tortura, ai suoi primi riconoscimenti giurisprudenziali". (ANSA).