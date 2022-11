Un'antologia in 32 modelli della moto bolognese 1920-1970

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - Il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna ospita dal 27 novembre al 23 maggio la mostra 'Antologia della moto bolognese: 1920-1970'. La produzione motociclistica del capoluogo emiliano, tra il 1920 e il 1970, si è distinta per l'inventiva e le capacità dei numerosi costruttori, oltre settanta, che si sono cimentati, con diversa fortuna, nella realizzazione di veicoli molto curati, dal punto di vista costruttivo ed estetico, offrendo una gamma di motocicli unica per quantità, varietà e bellezza. Solo pochi marchi sono riusciti a tradurre l'apprezzamento della critica in successo commerciale, tuttavia l'industria bolognese delle due ruote, anche con l'apporto del settore della componentistica, ha lasciato un segno indelebile nella storia del motociclismo italiano.

In esposizione saranno 32 moto di 15 marche, tra le più significative di quegli anni e testimonianza della vivacità del settore motoristico a due ruote, oltre a documenti d'archivio, fotografie e filmati che restituiscono l'atmosfera e la suggestione della Bologna dei motori. (ANSA).