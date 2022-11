Silvestri, Hadley, Zen Circus, la musica al Duse di Bologna

Dopo il successo dei concerti di Raphael Gualazzi, Federico Mecozzi e della Mingus Big Band nell'ambito del Bologna Jazz Festival, il cartellone musicale del Teatro Duse di Bologna prosegue con tre sold out. E' già tutto esaurito, infatti, per Daniele Silvestri che il 23 novembre farà tappa in via Cartoleria con il suo tour e anche per il concerto di Tony Hadley del 28 novembre impegnato nel suo 40th Anniversary Tour, così come per il live degli Zen Circus del 6 dicembre, appuntamento promosso in collaborazione con il Locomotiv Club.

Il 7 dicembre, invece, sarà la volta di Alex Britti che si racconterà al pubblico nella cornice del Tour sul divano, presentando i suoi brani in un clima confidenziale, accompagnato dalle sue inseparabili chitarre. C'è poi attesa per ascoltare la voce di Simona Molinari, in scena il 14 dicembre con Petali tour-Teatri e dintorni. L'artista arriva al Duse dopo il successo internazionale attenuto al Bluenote di New York, al teatro Estrada di Mosca, e nelle partecipazioni al Festival di Sanremo.

Sono una tradizione del Duse gli appuntamenti con la musica natalizia: il 19 dicembre torna l'Harlem Gospel Choir con un concerto interamente dedicato a Nina Simone, mentre si fa in tre, il 26, 27 e 28 dicembre, il gettonatissimo Bollicine, il concerto di fine anno dell'Orchestra Senzaspine diretta da Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani. Nel 2023 lo storico teatro bolognese, l'unico in città dove canto la "divina" Maria Callas, ospiterà il chitarrista australiano Tommy Emmanuel (29 marzo), Simone Cristicchi (20 aprile) e un Omaggio a Ennio Morricone (29 aprile), un live dall'anima teatrale, tributo alle colonne sonore del maestro Premio Oscar, che spazierà dalle sonorità pop agli slanci lirici e leggendari dei cult western. (ANSA).