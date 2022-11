++ F1: Binotto "futuro? Ho parlato con Elkann e sono sereno" ++

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "I rumor sono legati anche all'attenzione che c'è sulla Ferrari. Quando hanno cominciato a circolare ho parlato con il presidente Elkann e da lì è nato il comunicato che conoscete, in cui abbiamo sottolineato che erano del tutto infondati. Ripeto, quando si è alla Ferrari le voci sono inevitabili per la grande attenzione che c'è attorno al team". Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, in conferenza stampa ad Abu Dhabi, ribadisce che le voci circolate sull'ipotesi di una sua sostituzione con Vasseur sono infondate.

"Se sarò il team principal della Ferrari nel 2023? Non sta a me decidere, ma sono sereno", aggiunge. (ANSA).