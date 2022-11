Tre mostre inaugurano stagione Fondazione Modena Arti Visive

(ANSA) - MODENA, 18 NOV - Tre mostre all'insegna della giovane arte, del gaming e della sperimentazione inaugureranno venerdì 25 novembre la stagione di Fmav-Fondazione Modena Arti Visive negli spazi di Palazzo Santa Margherita e della Palazzina dei Giardini. Saranno tutte visibili fino al 26 febbraio.

Si parte con la mostra dell'11/a edizione del Premio Davide Vignali promosso da Fmav insieme alla famiglia Vignali e all'Istituto d'Arte Venturi di Modena, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, con l'obiettivo di sostenere la creatività dei giovani talenti del territorio. Nato nel nome di un ex studente dell'Istituto d'Arte scomparso prematuramente nel 2011, l'iniziativa ha visto partecipare 127 studenti per l'edizione 2021/2022. il primo premio è andato ad Anita Schulte-Bunert (IIS Blaise Pascal, Reggio Emilia) per 'Se dici che mi vedi meglio significa che non sto abbastanza male'.

Sempre a Palazzo Santa Margherita apre 'Minecraft Museum Adventure-Viaggio nel mondo della figurina': creato nel 2009 dallo sviluppatore svedese Markus Persson, detto "Notch", Minecraft è il videogioco più venduto al mondo e, grazie alle meccaniche del gioco, è considerato un utile mezzo di apprendimento e uno strumento per sviluppare la creatività, la logica, il pensiero computazionale e le capacità di 'problem solving'.

La Palazzina dei Giardini ospita invece 'Iocose. Loops & Vectors', prima mostra personale in un'istituzione museale del collettivo artistico Iocose, fondato nel 2006: il collettivo pone al centro del proprio lavoro "la ricerca di tracce lasciate nel presente dai fallimenti delle narrazioni sul futuro della tecnologia". Attraverso una lettura poetica e surreale dei miti del progresso, Iocose produce nuove interpretazioni degli immaginari, le iconografie e le retoriche sull'innovazione tecnologica. (ANSA).