'Slam Dunk Festival' a giugno sulla riviera riminese

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Arriva per la prima volta in Italia, il 2 e 3 giugno, lo 'Slam Dunk Festival', con due palchi che verranno calcati dalle migliori band punk (e non solo) internazionali a Bellaria Igea Marina, sulla riviera riminese.

La line-up della prima giornata prevede tra gli altri i californiani Rancid: Tim Armstrong, Lars Frederiksen, Matt Freeman e Branden Steineckert torneranno a distanza di sei anni dalla loro ultima esibizione in Italia. Con loro gli Anti-Flag, band con più di vent'anni di attività alle spalle, dieci album in studio e vari tour mondiali in cui hanno dato voce anche a cause politiche, sociali e umanitarie; i Less Than Jake, protagonisti della scena ska punk con trent'anni di carriera; i Bowling For Soup, iconica band pop punk resa celebre da singoli come 'High School Never Ends' e '1985'; le Destroy Boys, punk rock band della nuova leva con sfumature garage.

Il cartellone del 3 giugno vedrà come protagonisti principali gli Offspring, che tornano in Italia dopo i due show di Milano e Padova nel 2022. Tra I primi nomi confermati nella seconda giornata i Simple Plan, band pop punk "hitmaker" dei primi anni 2000 con brani come 'Welcome To My Life' e 'I'm Just A Kid', attualmente in tour proprio con gli Offspring; i Billy Talent, tra le rock band canadesi più importanti e conosciute della scena underground di Toronto; gli Enter Shikari, band britannica dalle mille sonorità, che variano dal post-hardcore all'elettronica, passando per il metalcore; i Trash Boat, band di casa Hopeless Records che viaggia tra gli schemi del pop punk e il post hardcore.

Il progetto originale dello Slam Dunk Festival, in Inghilterra, prevede che l'evento si svolga in tre diverse località durante l'estate, in Italia invece la location sarà unica, la nuova Bay Arena di Bellaria Igea Marina. (ANSA).