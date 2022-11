Nascondeva 3 kg di marijuana nel capannone, arrestato 42enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 18 NOV - Nascondeva oltre tre chili di marijuana in un capannone agricolo nei pressi della sua abitazione a Toano, in provincia di Reggio Emilia. E sul retro c'erano anche i resti di una piantagione. Il proprietario, un 42enne residente nel comprensorio ceramico modenese, ma domiciliato nel comune dell'Appennino Reggiano, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

I militari, nell'ambito di una specifica attività di controlli anti-droga in zona, ieri pomeriggio hanno notato che l'uomo passeggiava nervosamente davanti all'edificio. Su disposizione della Procura, hanno perquisito lo stabile.

All'interno hanno sequestrato una dozzina di buste, sacchi di cellophane e barattoli in vetro contenenti circa 3,3 kg di sostanze stupefacenti, oltre ad un bilancino di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto. (ANSA).