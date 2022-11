Moda: Bologna Fashion Week, sfilata all'hotel 'I portici'

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - La grande moda torna ad animare le sale e le piazze di Bologna. E lo fa tramite il marchio 'Bologna Fashion Week' che sabato 19 novembre 2022, dalle 19 in poi, nella sala meeting dell'hotel 'I Portici (via indipendenza 69) presenta l'evento 'Oggi moda'.

Organizzato dall'agenzia Flatline di Manolo Pedrazzi in collaborazione con Confesercenti Bologna, si tratta di un defilè di alta moda creata giovani stilisti italiani e bolognesi.

Presentato dal conduttore Jack Bonora, sarà animato dalle creazioni autunno/inverno 2023 di Sofia Alemani, stilista di Como e AnnaShe, il gruppo di stilisti dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna.

Nel corso della serata Bologna Fashion Week farà alcune anticipazioni sugli eventi in programma per la primavera 2023, in particolare per una tre giorni di maggio in una piazza della città. (ANSA).