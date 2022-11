F1: Haas e Schumacher jr. si divideranno a fine stagione

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Si dividono le strade del team Haas e di Mick Schumacher.

La scuderia statunitense ha infatti deciso di interrompere il rapporto con il pilota tedesco, figlio del pluri-iridato ex ferrarista Michael, annunciando che, nella prossima stagione, non correrà in Formula 1 assieme a Kevin Magnussen. "Haas F1 team e Mick Schumacher si separeranno al termine del Campionato del mondo di F1 Fia 2022 - si legge, nella nota del team".

Schumacher jr. era entrato in Haas nel dicembre 2020, dopo avere vinto il Mondiale di F2. In due stagioni di Formula 1 ha ottenuto come miglior risultato un sesto posto ;nel Gp d'Austria di quest'anno. Schumacher è attualmente 16/o nella classifica iridata piloti, con 12 punti.

In una story pubblicata sul proprio account di Instagram, Mick scrive: "Non nascondo di essere molto dispiaciuto per la decisione di non rinnovare il nostro contratto. Tuttavia vorrei ringraziare sia Haas che Ferrari per avermi dato questa opportunità. Gli anni trascorsi insieme mi hanno aiutato a maturare tecnicamente e come persona. Soprattutto nel momento in cui le cose si sono fatte difficili ho capito quanto sia innamorato di questo sport. Il percorso a volte è accidentato, ma sono migliorato, ho imparato molto e so per certo che merito un posto in F1. L'argomento è tutt'altro che chiuso per me, le battute d'arresto rendono forti. La F1 è la mia passione e lotterò per tornare sulla griglia di partenza". (ANSA).