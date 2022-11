Omaggio all'Africa da Gabriele Carcano al Bologna Modern

La settima edizione del Festival per le Musiche Contemporanee Mico - Bologna Modern, della Fondazione Musica Insieme di Bologna, fa tappa in Africa: il 17 novembre alle 20.30 all'Oratorio San Filippo Neri il pianista Gabriele Carcano, "scultore di suoni", proporrà una serie di lavori che lanciano infatti un ponte verso l'Africa. Il trentasettenne pianista torinese sperimenterà dapprima l'assorbimento della tradizione popolare, evidente negli studi "in ritmo africano" di Fred Onovwerosuoke, compositore americano di origini ghanesi e nigeriane nato nel 1960, e l'idea di Africa rappresentata nel secolo scorso dalle composizioni di Bartók e Ligeti, dove l'elemento percussivo ha un grande rilievo.

L'irresistibile suggestione africana ispira anche la nuova commissione di Musica Insieme e Amici della Musica di Firenze alla compositrice Silvia Borzelli, che sarà presente in sala per introdurla al pubblico. Partendo dai Tre pezzi per due pianoforti di Ligeti, "Self-portrait with Reich and Riley (with Chopin in the background)", Silvia Borzelli prende in prestito parte del titolo omaggiandone la natura, ma fa anche riferimento all'opera di El Anatsui, artista ghanese capace di realizzare maestose sculture con i materiali di recupero. In chiusura di programma si ascolteranno brani di Debussy legati all'Africa e al jazz della raccolta Children's Corner, cui farà seguito Masques, personale omaggio di Carcano all'arte africana, per concludere con il sogno de L'Isle Joyeuse.

Per raccontare con una testimonianza importante il rapporto fra la comunità del territorio e le popolazioni migranti di oggi, saliranno inoltre sul palco per un breve contributo Andrea Marchesini Reggiani, imprenditore e fondatore di Cartiera, impresa sociale che forma e impiega richiedenti asilo e persone svantaggiate nel mestiere della pelletteria e porta avanti progetti legati alla moda etica e alla responsabilità sociale d'impresa, e Bassirou Zigani, nato in Burkina Faso nel 1991, e primo dipendente assunto come sarto e artigiano pellettiere nel progetto di moda etica Cartiera, di cui è socio lavoratore.

