Danza e drammaturgia contemporanea al Duse di Bologna

Fine settimana all'insegna della danza e della drammaturgia contemporanea al Teatro Duse di Bologna: domani alle 21 la Compagnia Rbr Illusionisti della Danza porta in scena "Canova svelato", nuova creazione ispirata alle opere dello scultore neoclassico Antonio Canova. Lo spettacolo va in scena in occasione dei duecento anni dalla morte del maestro di Possagno, spentosi a Venezia nel 1822.

Le coreografie di Cristina Ledri e Cristiano Fagioli operano una suggestiva traslazione dal marmo al gesto grazie alla quale le opere di Canova prendono forma e vita nel mondo di oggi. Dal 18 al 20 novembre, invece il palco del Duse ospita 'The Children', attualissimo testo della britannica Lucy Kirkwood, scritto poco dopo l'incidente nucleare di Fukushima e messo in scena per la prima volta nel 2016. Sul palco Elisabetta Pozzi affiancata da Giovanni Crippa e Francesca Ciocchetti. Alla regia Andrea Chiodi. Al centro della storia, ambientata in un cottage sulla costa della Gran Bretagna, ci sono Hazel e Robin , una coppia di fisici nucleari in pensione. Il mondo intorno a loro è sconvolto da un recente disastro, uno tsunami provocato da un incidente a una centrale nucleare della zona, dove un tempo entrambi lavoravano. Anche la vita domestica di Hazel e Robin, che pure si aggrappano disperatamente a brandelli di normalità, mostra i segni della catastrofe: l'elettricità è spesso assente, l'acqua non è potabile, il rischio di contaminazione radioattiva è costante. Un giorno i coniugi ricevono l'inattesa visita di una loro vecchia amica e collega, Rose, che credevano morta.

L'incontro con lei turba il già fragile equilibrio familiare e rivela modi profondamente diversi di vedere e vivere la vita, imponendo a Hazel e Robin scelte radicali. Lo spettacolo ruota attorno a temi di strettissima attualità: la crisi ambientale e l'equilibrio tra responsabilità individuale e collettiva, il cortocircuito generazionale e il senso d'ipoteca dell'uomo contemporaneo sul proprio futuro e quello del pianeta. (ANSA).