'Byways', a Bologna 50 scatti del Premio Oscar Roger Deakins

"Non ne ho idea. È il mio hobby!". Così il maestro di fotografia per il cinema nonché vincitore di due Premi Oscar (ben 15 le nomination) Roger Deakins, in visita a Bologna, risponde alla domanda di una cronista che gli chiede "come descriverebbe il suo lavoro fotografico". L'occasione è la presentazione della mostra fotografica di Deakins 'Byways', Fotografie di Roger Deakins" visitabile dal 17 novembre al 15 gennaio nel Sottopasso di Piazza Re Enzo.

Il fedelissimo collaboratore dei fratelli Coen, ma anche di Sam Mendes e Denis Villeneuve, che ha presenziato sui set di alcuni tra i cult del cinema contemporaneo, è volato nel capoluogo emiliano insieme alla moglie (curatrice della mostra e del libro omonimo) per presentare 50 scatti inediti e in bianco e nero realizzati nel corso della sua vita e carriera, in diversi momenti e diversi luoghi, dai paesaggi marittimi del Torquay, dove è nato, alle tante città che ha visitato, senza mai considerare questa attività in termini professionali. "Non sono un fotografo professionista - ha spiegato in conferenza stampa - e non pretenderò di esserlo in questa fase della mia carriera". "La fotografia - ha proseguito - è rimasto uno dei miei pochi hobby, ma è soprattutto un pretesto per fare lunghe camminate, con la macchina fotografica in spalla e senz'altro scopo che non sia quello di osservare". La mostra è visitabile gratuitamente. (ANSA).